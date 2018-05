Luxemburgo de volta a Minas

Luxemburgo ficou dois dias desempregado depois que Marcelo Teixeira perdeu as eleições no Santos. Era para ficar menos, já que tinha tudo apalavrado com o Inter. Só não se mudou para Porto Alegre porque não conseguiu encaixar seu amigo e preparador físico de anos, Antônio Mello, no pacote. O Atlético Mineiro, que já tinha renovado com Celso Roth, desfez o acerto para contratar Vanderlei. Não foi nem um pouquinho ético com o treinador. Mas estou no futebol há anos para saber que ‘ética’ não existe nesse mundo da bola. Entre manter a palavra e ter um treinador melhor que o atual, a direção do Galo ficou com a segunda opção. Entregou o clube para Luxemburgo, como ele gosta. Terá de ganhar títulos, formar um time para exportação (entenda-se fazer dinheiro) e formar jogadores da base. Luxa tira de letra se tiver paciência e disposição para fazer o trabalho como manda o figurino. O que não pode é se perder pelo caminho, como alguns têm reclamado dele nas últimas temporadas.