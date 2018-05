Messi, o melhor do mundo

Lionel Messi tem tudo para ser eleito hoje o melhor jogador do mundo. A Fifa anuncia sua decisão em cerimônia na Suíça a partir das 17 horas. O argentino foi, de fato, quem mais encantou o mundo na temporada/2009. A Fifa e seu colegiado também levam em conta o que cada jogador ganhou em seu respectivo clube. E também nesse quesito, Messi e o Barcelona arrebentaram, com seis troféus, o último erguido sábado em Abu Dabi, nos Emirados Árabes. Concorrem com Messi, Cristiano Ronaldo, Kaká, Iniesta e Xavi, curiosamente todos atuando no futebol espanhol. Premiando Messi, a Fifa faz a trinca do que há de melhor no mundo nos últimos três anos: Kaká, Cristiano Ronaldo e Messi.