Miranda vai encher as burras

O zagueiro Miranda, que volta hoje ao miolo de zaga do São Paulo contra o Avaí, foi prejudicado na Seleção Brasileira em sua atuação contra o Chile. Claro, ele teve de cobrir todas as bolas nas costas do lateral André Santos, e também todos os passes errados que o ex-corintiano deu em Pituaçu. Fez o mesmo pelo lado direito, sobretudo quando o setor ficou sob a responsabilidade de Daniel Alves, que jogou quase que do meio para frente. Miranda teve de se desdobrar. O São Paulo tenta agora esticar seu contrato. No português claro, procura uma maneira de compensar o atleta por sua não negociação com clubes da Europa. E compensar, entre os boleiros, significa dinheiro no bolso.