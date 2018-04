Foi meio constrangedor ouvir uma reposta de Muricy Ramalho sobre a recuperação do São Paulo no Campeonato Brasileiro. “Elenco o São Paulo sempre teve, todo mundo sabia disso. E elenco é importante num campeonato como esse. Não me surpreende”, disse. Nas entrelinhas, ele sabe que foi sacaneado no Morumbi. Se mereceu ou não é outra história.