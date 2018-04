Não seria justo outro time que não o Corinthians ficar com o título do Brasileiro

O Campeonato Brasileiro chega em sua rodada 22, de 38, com o Corinthians na liderança e com sobras. Daria para fazer um passeio pela Europa e voltar sem perder o posto. São dez pontos para o segundo colocado, o Grêmio. Neste sábado, a vantagem poderá estourar em 13 pontos, uma vez que o time paulista recebe o Atlético-GO na abertura da jornada e seus rivais mais próximos só atuam domingo. De modo que o título do Nacional não pode ser de outro que não o Corinthians.

Sim, não tem na competição outra equipe tão regular quando a de Fábio Carille. Não tem outro time que passou tanto tempo na primeira colocação sem perder. Não tem outro clube que mereça tanto a volta olímpica, a taça, a coroação. Qualquer outro campeão nacional derrubaria a tese de torneio justo que os pontos corridos carregam, gostem ou não.

Mas como bons torcedores não entregam os pontos, e estão todos contra o Corinthians ultimamente, há ainda os que acreditam na reação, de qualquer um, para estragar a festa corintiana. Penso o contrário. A festa, agora, precisa ser do time que aprendeu a ganhar com elenco limitado, reduzido, sob o comando de um treinador inteligente e trabalhando sempre no justo, sem sobras, sem desperdício, muitas vezes fazendo o mínimo para ganhar, mas sem nunca se entregar.

Mesmo sem admitir publicamente, o torcedor que entende do riscado sabe do que estou falando. De modo geral também, há muitos por aí que gostariam que seu time jogasse como o Corinthians, não pela beleza e plástica em campo, mas pela eficiência. Os resultados comprovam isso. Basta olhar para a tabela.