Corintianos do primeiro escalão não suportam mais as fracas atuações de Souza e Bill. Ao que tudo indica, os atacantes não devem comer peru de Natal no Parque São Jorge. Não acredito que Mano Menezes irá mexer no elenco antes da próxima temporada. E engrosso o caldo dos que acham que a dupla será colocada à disposição.