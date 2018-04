Nome de Cuca é aventado no Morumbi para substituir Muricy Ramalho

O nome de Cuca começa a ser sugerido com mais força por cardeais diretamente ligados ao futebol do São Paulo. O treinador, que deixou o Atlético-MG para ganhar dinheiro na China, no Shandong Luneng, pode voltar ao Brasil em breve para substituir Muricy, visivelmente insatisfeito com o Tricolor, com parte de sua diretoria e com o envolvimento de alguns jogadores ao trabalho.

O relacionamento do técnico com o presidente Carlos Miguel Aidar vive no fio da navalha, embora os dois preguem o repeito mútuo. Muricy, no entanto, sabe que está sendo ‘fritado’.

Ninguém no clube confirma a troca de treinador, tampouco a procura por Cuca, que já esteve à frente no time no passado, em 2004, muito antes de ganhar o prestígio que tem atualmente, sobretudo após sua passagem pelo Atlético-MG, onde ganhou a Libertadores. Ele treinou o time de Minas de 2011 a 2013. O Paulistão não tem forças para derrubar Muricy, mas a Libertadores pode ser fatal para sua permanência no clube. Meses atrás, o técnico admitiu seu desejo de ‘dar um tempo’ no futebol no fim do ano, quando termina seu contrato com o São Paulo.

Talvez a troca aconteça antes. Muricy sabe muito de futebol, mas não tem conseguido trabalhar como deseja. Talvez tenha perdido a mão, talvez não esteja mais à vontade em ‘sua casa’. Pode acontecer. No Palmeiras, como todos se lembram, ele também não foi bem, embora aquele Palmeiras tivesse outros problemas. O fato é que tanto São Paulo quanto o próprio Muricy não estão satisfeitos. Nesse caso, alguma coisa vai acontecer em breve.