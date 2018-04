O azul do Palmeiras é lindo. Pra um jogo

Torcedores do Palmeiras tentaram explicar a mudança de cor do time na partida contra o Inter, vitória por 2 a 1, sábado, no Palestra. Combinação linda em homenagem aos laços do clube com a Itália. Há um certo orgulho no palestrino com essa ligação de sangue. Ocorre que mudar as cores da camisa de um time ainda não é a do futebol brasileiro. O Palmeiras é verde e branco. O Corinthians, preto e branco, assim como o Santos. E o São Paulo tricolor: preto, vermelho e branco. O azul Itália está nas camisas de Grêmio e Cruzeiro. Foi o que ouvi dos palmeirenses.