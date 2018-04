O Benfica, seu Benjamim e o Porto

Seu Benjamim é português, dono de padaria, ótima pessoa. A família é uma de suas paixões. O futebol, outra. Torcedor do Porto, já me disse mais de uma vez que estava preocupado com as contratações do Benfica. Temia, antes mesmo de a temporada começar na terrinha, os perigos que o rival pudesse oferecer à hegemonia do seu time. Em sua padaria é frequente cruzar com jogadores de São Paulo e Palmeiras, dirigentes dos dois clubes e vez ou outra com um ex-jogador como Casagrande e Raí. Seu Benjamin sabe tudo de futebol. Acompanha o noticiário do seu Porto e dos adversários pela tevê portuguesa, a RTP. Seu Benjamim estava certo em temer o Benfica, que figura também na Liga Europa. O time jogou hoje sua partida da 3ª rodada do Campeonato Português, contra o Vitória Setubal, e fez 8 a 1. Isso mesmo: 8 a 1. O Porto que se cuide, seu Benjamim!