O Corinthians pode bancar Ronaldo

As coisas parecem não acontecer no restinho de carreira de Ronaldo conforme ele planejava. O atacante corintiano não consegue perder peso, continua nas rodas de piadas do brasileiro, seu time já não tem mais interesse no campeonato nacional (tanto não tem que liberou seu principal jogador para ficar uma semana em Madri tratando de assuntos particulares) e ele próprio ainda não encontrou patrocinador que banque seu quase meio milhão de salário por mês na próxima temporada. Já há rumores no Parque São Jorge de que o próprio clube poderia financiar Ronaldo durante a Libertadores, mas somente durante a Libertadores. E se ninguém bancar o Fenômeno, não haverá outra alternativa para Andres Sanches. Será que vale a pena?