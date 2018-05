A primeira rodada da Libertadores não deixou dúvidas sobre a dificuldade que os times brasileiros, sempre cotados a avançar com certa facilidade na competição, vão encontrar diante de rivais de menor expressão no cenário sul-americano. Aos poucos, o torcedor vai perceber que o futebol brasileiro não manda mais na América, e que uma simples pedra no caminho pode virar uma montanha. A ficha começa a cair. O Brasil continua a movimentar cifras absurdas no futebol, salários de meio milhão e folhas de pagamento na casa dos R$ 6 milhões, mas sem justificar todo este investimento dentro das quatro linhas. Vivemos do passado.

A contabilidade da rodada de estreia da Libertadores registra duas vitórias, de Corinthians e Atlético-MG, duas derrotas, de São Paulo e Grêmio, e um empate, do Palmeiras. Antes de a bola rolar, a força da camisa e a tradição apontavam os brasileiros como favoritos. Diria que ainda são fortes em seus respectivos grupos, mas nenhuma classificação será obtida sem luta, disposição e bom futebol. E não adianta apenas se entregar em campo, como fez o São Paulo na derrota de 1 a 0 para o The Strongest, e não apresentar o mínimo de organização e de acerto nos fundamentos, como chutes a gol. Correr, todos correm. Jogar ainda é para poucos. Por isso que o mundo se encanta com o Barcelona.

O futebol brasileiro, de modo geral, patina dentro de concepções ultrapassadas, falta de fundamentos e pouca alegria. Contenta-se com bem pouco. Carrinhos na lateral são aplaudidos. Num passado não tão distante, este tipo de jogada era para quem não tinha recursos, qualificação ou categoria. A pobreza e a mediocridade imperam nos times brasileiros. Por isso que o ‘ganha-e-perde’ é enorme. O Corinthians talvez seja o exemplo mais pronto desta condição rasteira. Um elenco reformulado, com jogadores de segunda linha, como Romero e outros, está invicto na temporada, com 100% de aproveitamento. E olha que já ganhou um clássico, do mesmo São Paulo que apanhou do The Strongest no Pacaembu, diante de 27 mil pessoas. Boa parte dos jogadores em quem Tite confia era reserva na temporada passada. Nivelamos por baixo então.

Os clubes estão mais preocupados em abafar desconfianças e defeitos com contratações de impacto e numerosas do que em pegar os problemas na unha e resolvê-los. A eterna mania de contratar desenfreadamente só faz avolumar o elenco e despreparar as equipes. Treinador nenhum do mundo consegue dar padrão tático e técnico ao time tendo jogador chegando todos os dias. O Palmeiras virou refém desta situação. Compra, compra e compra e não consegue ter um time forte, entrosado e que jogue bem. Em alguns casos compra errado também. E depois de alguns meses, vende todo mundo. Ninguém serve. Não há cobranças sem ameaçadas de demissão. Refiro-me ao trabalho dos técnicos. Marcelo Oliveira, por exemplo, precisa ser cobrado, o que não significa que ele será demitido ou que deva ser. Mas é inegável que o Palmeiras não rende em suas mãos.

Da mesma forma ainda, o São Paulo precisa resolver seus problemas com jogadores ruins que não vestiriam sequer a camisa do clube em outras épocas. O tempo passa e nada muda. O torcedor vai se agarrando aos fios de esperança que encontra e nunca deixa de acreditar. Tivesse ele um pouco mais de senso crítico, daria um tempo do futebol. Mas sábado e domingo tem jogo e vamos lá ver o que acontece com o nosso time.