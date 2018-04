O futebol deve dar nova chance a Adriano?

Já escrevi neste mesmo espaço muito sobre Adriano, infelizmente sempre retratando feitos pouco esportivos e só prejudicaram sua carreira e imagem. Já entrevistei Adriano algumas vezes, no São Paulo e, sobretudo, na seleção e ele sempre me pareceu um sujeito bacana. Quando jogava, e quando os treinadores não inventavam lugar para ele dentro de campo, Adriano era um atacante com faro de gol. Um trator que não economizava forças para empurrar a bola para o gol. Não era habilidoso, embora tivesse alguma técnica. E sabia chutar. Seu corpanzil sempre foi uma arma que lohe ajudou muito entre os marcadores.

Agora que tenta voltar a jogar por conta própria, pelo menos demonstra querer emagracer e se recuperar de cirurgia no tendão, há de se ressaltar o fato, o feito e, quam sabe, o resultado. Seu segundo desafio é seduzir algum dirigente de clube interessado em contratá-lo. Nesse último ano, Adriano perdeu o restinho de confiança que tinha no futebol. Ninguém mais lhe estende a mão, ao menos para o trabalho. E agora ele tenta dar a volta por cima. Mesmo tendo de esperar para ver no que vai dar, vale a ressalta da boa iniciativa.

O futebol deve dar nova chance para Adriano? Sim

