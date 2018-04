O futebol e suas histórias

Começo hoje neste nobre espaço a divulgar informações sobre esporte, principalmente o futebol, e seus bastidores. E a contar histórias relacionadas a essa grande paixão do povo brasileiro, como uma ouvida por acaso num restaurante em almoço rápido antes de ir para a redação do jornal. Um pai ouvia orgulhoso e atento a filha de não mais de 15 anos comentar sobre as coisas do Palmeiras, o time do coração dos dois. A menina falava de tática, de jogadores que poderiam ser utilizados pelo então técnico Vanderlei Luxemburgo, da pontuação e classificação na tabela e das chances de a equipe se dar bem na Libertadores. Confesso ter sentido uma certa dose de inveja daquele pai, feliz por ter uma filha para conversar sobre futebol. Este espaço se dedicará a revelar cenas como essas de um esporte que está na ponta língua da maioria. Dará opinião quando for preciso dar opinião, não ficará em cima de muro, mas sobretudo tentará antecipar fatos que o leitor encontrará ao longo do dia nos noticiários esportivos. É com muita alegria e orgulho que dou as boas vindas a você.