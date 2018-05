O Palmeiras estreia com vitória sobre o Criciúma, mas com futebol horroroso

Que a vitória de 2 a 1 sobre o Criciúma não engane o Palmeiras como um todo, do roupeiro à diretoria, passando, sobretudo, pelo técnico Gilson Kleina e seus jogadores. O Palmeiras mostrou um futebol horroroso, com muitos passes errados em todos os setores e uma soneira de alguns jogadores que, a bem da verdade, não poderiam vestir a camisa do time. Digo isso com franqueza e tranquilidade porque neste mesmo espaço já reconheci bons momentos do time. A tabela pode enganar em começo de competição.

O Palmeiras ganhou na estreia, com dois gols nos minutos finais, de jogadas até que bem tramadas, mas isso não pode esconder a fragilidade mostrada pelo time na abertura do Brasileirão. Ganhou, mas poderia ter perdido por três ou quatro gols. Cometeu um pênalti não dado pelo juiz quando o jogo ainda estava 1 a 0 para o Criciúma, e contou com boas defesas do Fernando Prass, o melhor do Palmeiras na partida.

O que fica, como disse Kleina, não pode ser apenas os três pontos ou a vontade do elenco de querer empatar e depois virar o marcador. Essa disposição é o mínimo que qualquer grupo tem de oferecer ao seu treinador e torcedor. O jogo me mostrou um Palmeiras nervoso e sem jogadas, totalmente dependente de alguns, como Wesley, Valdivia e Alan Kardec. Aliás, essa tem sido uma máxima no Palmeiras, refiro-me à dependência de atletas. O torcedor viu no Estadual como o time joga sem Valdivia e Kardec. É preciso trabalhar muito para fazer desse Palmeiras um time temido e competitivo. Mais ainda: respeitado. Na minha opinião, é uma equipe frágil, que pode se perder quando tiver de resolver jogos importantes e chaves na disputa.

Não vejo o Palmeiras no mesmo patamar de Inter, Atlético-MG, Corinthians, São Paulo, Cruzeiro, Fluminense… E nem me refiro somente ao poder de fogo. O temor que esses times colocam nos adversários não é o mesmo do Palmeiras.

A diretoria precisa encontrar então algumas peças, alguns reforços. Reforços prontos e de peso. Porque o Palmeiras teve em anos anteriores jogadores que só fizeram encarecer a folha de pagamento do clube. E ainda tem alguns desses no elenco. Fora isso, e não é pouco, o palmeirense tem mais é de festejar a primeira vitória na volta do time à Série A. E torcer para que Kleina arrume a casa até o jogo seguinte.