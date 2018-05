O que você acha da volta de Schumacher à F-1?

Proponho aos amigos deste blog uma discussão sobre o que poderia ter levado o alemão Michael Schumacher a voltar para a Fórmula 1 após três anos fora, curtindo merecida aposentadoria. A escuderia Mercedes anunciou o corredor, prestes a completar 41 anos, como seu piloto para as três próximas temporadas. Vai ganhar perto de R$ 17 milhões por ano, sem contar patrocínio que ainda pode surgir. Schumacher ganhou sete títulos mundiais. É podre de rico e ainda tem uma vida para curtir ao lado da mulher. Mesmo assim, quis guiar novamente. Se não for competitivo como era, será colocado em xeque. Vão dizer que não era nada daquilo, que só ganhava porque tinha a Ferrari nas mãos, porque Rubinho o ajudava, etc, etc, etc. O que você pensa da volta do alemão à categoria? Foi uma boa? Ele ainda tem condições de ganhar provas e até o Mundial? Ou vai dirigir pelo acostamento?