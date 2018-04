O São Paulo, de Aidar, joga errado com o interino Milton Cruz

O São Paulo deveria jogar limpo com Milton Cruz, auxiliar que virou interino após a saída de Muricy Ramalho e que está doido para ter um contrato de treinador de verdade, com aumento substancial nos seus vencimentos. O que o presidente Carlos Miguel Aidar (foto) faz é ‘cozinhar’ o profissional até que encontre um comandante de maior peso para o time, o que é perfeitamente normal desde que ele fale isso para o interino e não deixe nas entrelinhas, como faz, a possibilidade de efetivá-lo.

Milton Cruz é interino, mas quer ser o principal, mesmo que isso custe seus anos no Morumbi. Ele sabe, e todos sabem, que vida de treinador novado é curta, que uma sequência de derrotas ou qualquer eliminação de peso pode lhe custar a cabeça, como na Libertadores. Em todas as outras vezes em que esteve no posto, como interino, Milton Cruz nunca quis assumir. Tinha filhos pequenos e família para cuidar. Não podia se expor e correr o risco de perder o emprego, que é bom. Estava na dele. Com os filhos grandinhos e encaminhados, Milton se vê no direito de assumir o cargo, de dar voos mais altos na confiança de que possa se tornar um treinador de verdade no futebol brasileiro. Está disposto a arriscar.

Sua escola teve dois dos melhores treinadores do Brasil, Telê Santana e Muricy Ramalho, direta ou indiretamente. Então, Milton Cruz pode ainda não ter a desenvoltura de um treinador experiente, mas sabe do riscado e vai amadurecer com o tempo, com as decisões, com derrotas e vitórias. Na pele de interino, sabe também que os jogadores lhe são mais próximos, como disse no programa Bem, amigos!, do Sportv, comandado por Galvão Bueno. Como técnico, vai perder isso, sobretudo porque terá de tomar decisões que podem desagradar um ou outro. Certamente com Muricy, aprendeu que o comandante deve ser leal e honesto com seu elenco, custe o que custar. Deslizes de conduta não são perdoados no futebol.

Ocorre que Aidar não está seguro de que o São Paulo deve ser comandado por Milton Cruz. Talvez o presidente pense que o interino seja ‘pequeno’ demais para as pretensões do clube, que um treinador estrangeiro possa fazer melhor trabalho e divulgar mais o nome do São Paulo no exterior. Há muito disso no futebol também. O fato é que Aidar poderia ser mais honesto com seu funcionário e deixar claro para ele a situação. Milton Cruz tem esperança de ser efetivado, de assumir novas responsabilidades.