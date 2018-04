O torcedor comum deveria ter mais direitos para comprar ingressos dos jogos

Tenho ouvido muitas queixas de torcedores comuns, esses que não são filiados a nada ou a nenhum programa de sócio-torcedor, sobre a dificuldade de se comprar ingressos para jogos de seus respectivos times. A grita do momento é de palmeirenses por causa da final do Campeonato Paulista, domingo, no Allianz Parque. Muitos torcedores comuns querem ir à decisão. O clube abre venda primeiramente aos associados dos programas, aquela turma que vai a todas as partidas. Entendo que eles têm preferência porque é deles que sai a maior parte das rendas durante a temporada.

Mas também entendo que o Palmeiras deveria pensar em todos os seus torcedores, dos mais presentes aos que gostariam de ver um ou outro jogo. Essa segunda turma geralmente fica sem ingresso, ou se vê obrigada a comprar os mais caros. Penso que uma saída seria o Palmeiras destacar um pedaço da arena, mesmo pequeno, para esses palmeirenses não assíduos, mas que são palmeirenses como todos os outros que não perdem um só jogo. Que fosse 5 mil ingressos perto dos 40 mil para os demais, já estaria de bom tamanho. Essas entradas poderiam ser compradas na bilheteria do clube, em horários regulares. Os clubes deveriam promover esse tipo de compromisso com seus torcedores. Acabou, acabou.

O problema, me relatam, é que em determinados jogos não sobram ingressos dos sócios-torcedores. O Palmeiras tem tirado proveito dessa comunhão entre seus torcedores e a nova Casa desde que ela foi inaugurada. Isso leva muita gente para o estádio, quase sempre com sua lotação máxima ou bem perto dela. Sobram, como me disse um torcedor, os ingressos mais caros.

Entendo que a procura por uma final, com a possibilidade de ver o time dando volta olímpica, é grande mesmo, e os torcedores terão mais dificuldades para encontrar entradas. Para esses, vale esperar um pouco mais e ver seu time jogar no Campeonato Brasileiro, que começa em breve, mas desde que tenha alguma esquema de venda para o torcedor comum.