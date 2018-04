Os quatro tipos de jogadores do Palmeiras

O palmeirense já tem sua bandeira nesta fase do Brasileirão, a do Vasco. Já que não tem time, torce pelo time dos outros. A temporada do Palmeiras é desastrosa, piada de mau gosto de quem montou o elenco. Há quatro tipos de jogadores no Palmeiras: o assustado, o ruim de bola, o chinelinho e o Marcos.

O Assustado. É aquele que chegou ao clube no meio desse fogo cruzado entre jogadores, comissão técnica, dirigentes e torcida. Não sabe o que está acontecendo nem de que lado fica. Está completamente perdido. Treme no treino e erra passes que normalmente não erraria nos jogos.

O ruim de bola. Comprado por engano, o que, cá entre nós, não se permite mais no futebol profissional. Não dá mais para rasgar dinheiro no futebol. Há muitos desses lá na Academia. É aquele jogador que os mais antigos (e experientes) diriam sem medo de errar: ‘esse não merecia nem vestir a camisa do clube’. A situação é tão ruim que o torcedor se contenta quando o ruim de bola se esforça para dar carrinhos. Dribles, passes, lançamentos, jogadas bonitas, gols? Nem pensar.

O chinelinho. É uma praga no futebol brasileiro. E parece uma praga maior no Palmeiras. É o quero-quero que ninguém quer. O chinelinho é aquele que não se envolve. O mundo pode estar caindo, como de fato está no Palestra, com oito rodadas sem vencer, que o camarada continua sua rotina como se nada daquilo fosse com ele. O chinelinho só pensa em receber o seu salário no fim do mês. Quando não está machucado, torce para ficar no banco. Não quer compromisso. Nem a torcida sabe direito que ele existe.

O Marcão. Em fim de carreira, dá o máximo.

No caso do Palmeiras, diretoria e comissão técnica têm culpa no cartório. Felipão não é mais o Felipão de 99. Está numa versão ‘paz e amor’ que não combina com ele nem com o Palmeiras. Felipão precisa vibrar mais, deixar de entender o lado bom de uma derrota. Não há lado bom em uma derrota para o torcedor palmeirense. Ponto. E o que dizer de Tirone, que está viajando nesse momento em compromisso pessoal? Nada.