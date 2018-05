Oscar a caminho do Parque São Jorge

O garoto Oscar autorizou seu empresário a negociá-lo com o Corinthians. Andres Sanches abriu os portões do Parque São Jorge para o meia que rompeu contrato com o São Paulo na Justiça. O presidente corintiano não pensou duas vezes para aceitá-lo. Primeiro porque entende que o garoto pode ser aproveitado na equipe de Mano Menezes, sobretudo pelo talento que tem. Bem treinado, fará no Pacaembu o que jamais fez no Morumbi. E segundo porque é uma ótima oportunidade de diminuir a empáfia que tanto persegue nos são-paulinos. Oscar só não fica no Corinthians caso seu empresário, que está na Itália, consiga algo na Europa para ele. Aí não tem como competir.