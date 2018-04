Como Luxemburgo vê Neymar:

a) Um garoto em formação

b) Jogador ainda sem objetividade

c) Inteligente, mas com muta firula desnecessária

d) Com talento para ser titular e ganhar a Europa

e) Fraquinho fisicamente e sem condições de suportar trancos

f) Inconveniente com a bola nos pés para os zagueiros

g) Candidato a levar uns encontrões mais duros

h) Paciente e disposto a ouvir suas recomendações