Para tudo no País, menos o futebol: mas há riscos na rodada do fim de semana

A CBF manteve sua agenda de jogos no Campeonato Brasileiro neste fim de semana, a sétima de sua agenda. Para tudo no País, menos o futebol. Nelson Rodrigues já dizia que se trata do ópio do povo. Um fim de semana sem futebol não pode ser um fim de semana normal. Mas confesso, lendo e acompanhando todo o noticiário no Brasil, ter dúvidas se há clima para a bola rolar. Mais do que isso, penso que há riscos no deslocamento dos times, falta de segurança e contratempos que poderiam ser evitados.

Os jogadores, e o futebol de modo geral, sempre foram apontados como alienados da vida política e social do restante dos brasileiros, e ter partidas do campeonato em meio ao caos que estamos vivendo pode reforçar esse sentimento. O mesmo valeria para outras áreas do entretenimento, daí minha dúvida se realmente deveria ou não ter futebol no fim de semana.

A CBF confirmou a rodada, 10 jogos entre sábado e domingo, com apenas uma partida disputada entre rivais no mesmo Estado. A entidade alega que não há mais datas para a competição por causa da parada da Copa do Mundo. Tem sentido. Ocorre que o que acontece no País é muito mais sério e talvez não haja mesmo clima para o futebol. Não se sabe quando os caminhoneiros voltaram da paralisação nem quando o abastecimento das coisas voltará ao normal.

É nesse clima ainda que a seleção brasileira deixa o Brasil com destino à Copa da Rússia. Faz uma parada na Inglaterra, mas não volta mais antes do fim da competição.