Parabéns, Flamengo! O Palmeiras foi o grande derrotado. Punição ao Coritiba

Um susto no começo e um jogo morno depois dos 20 minutos do segundo tempo não tiram o brilho da conquista do Flamengo, hexa campeão brasileiro para desgosto da CBF, que dá o caneco de 1987 ao Sport. Adriano, Pet, Léo Moura, Zé Roberto e todo o elenco mereceram a conquista. A festa da torcida no Maracanã, diga-se, foi algo lindo de se ver, pena que ela virou depois baderna, briga e confusão nas ruas.

São Paulo, Inter e Cruzeiro também se despediram com valentia, ganhando seus jogos e conseguindo o que dava para conseguir na última rodada sem depender dos outros. Dos três, o Cruzeiro foi o único que teve ajuda: do Palmeiras, que apanhou do Botafogo no Engenhão e viu a vaga da Libertadores escorrer pelo ralo. O Palmeiras foi o grande derrotado desta temporada, o elenco e o técnico Muricy. Nem mesmo os rebaixados Sport, Náutico, Santo André e Coritiba deixaram tanto a desejar quanto o Palmeiras, que teve dinheiro da Traffic para formar um time e se perdeu no meio do caminho, ficando uma posição à frente do nanico Avaí, de Silas, agora no Grêmio.

E o papelão da última rodada ficou por conta da violência dos torcedores do Coritiba após empate com o Fluminense e queda para a Série B. Briga campal condenável entre seguidores do time contra eles mesmos e contra a polícia. Sou da opinião que o Coritiba deve ser banido do futebol por cinco anos, pelo menos. Nem disputar a Segundona deveria. Fim de atividade para dar o exemplo.