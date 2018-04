Pedro Ken tenta se acertar com o Corinthians

Pedro Ken e o Corinthians namoram desde 2007. Podem casar em breve. O meia esteve na sede da Traffic com seu empresário, Marcos Malaquias, nesta semana para tentar de uma vez por todas deixar o Coritiba, com quem tem contrato até 1º de janeiro de 2011, e se transferir para o Parque São Jorge. De Mano Menezes ele já tem o aval. O problema é o contrato. O Corinthians terá de pagar por empréstimo, com porcentagem em caso de venda para o exterior. Essas tramas de contrato cada vez mais frequentes no futebol brasileiro. Malaquias disse ainda aos dirigentes da Traffic que seu cliente não se encaixa no perfil do Palmeiras, não do time, mas das pessoas que comandam o clube. Resquícios ainda do caso Keirrison, de quem Malaquias também administra a carreira.