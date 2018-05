Por que Muricy falaria que seus jogadores precisam voltar à seleção? Tem coisa aí

Uma frase de Muricy Ramalho dita nesta semana pode ser um sinal de que o técnico Felipão ainda esteja de olho em jogadores do São Paulo para a Copa do Mundo. Depois do trabalho de duas semanas com o time após ser eliminado do Paulistão, o treinador tricolor disse que já era hora de alguns de seus pupilos voltarem para a seleção.

Ora, todo mundo sabe que Felipão está prestes a anunciar sua lista para o Mundial e que também ele carece de atacantes. O São Paulo, bem ou mal, tem dois nomes em nível de seleção ou selecionáveis: Alexandre Pato e Luis Fabiano. Há ainda um terceiro jogador que poderia frequentar o time nacional não tivesse se perdido pelo caminho. É Ganso. Mas hoje ninguém comenta a possibilidade desse trio fazer parte da lista do treinador para a Copa. A única pulga que fica atrás da orelha é essa maldita frase de Muricy.

O técnico do São Paulo é ‘macaco velho’ no futebol, sabe como funciona tudo e não me surpreenderia se ele tivesse recebido um telefonema de Felipão para sondar um dos três, ou até outro que pode não estar no radar, mas que Felipão olha com carinho. Apostas de treinador são comuns em grupos de Copa. O próprio Felipão levou Kleberson em 2002 e o fez um de seus principais jogadores. Vai saber.

Entre Pato e Luis Fabiano, fico com o primeiro. Seria um reserva de Fred, já que tem estilo parecido ou que pode se equivaler. Jô tem outra pegada, assim como Bernard e Hulk. Luis Fabiano não tem cabeça para ficar no banco de reservas nessa fase da carreira. Já teve sua chance em 2010 e quase ninguém se lembra do que fez na África do Sul. Isso não quer dizer que não seja um bom jogador para o São Paulo.

Nessa briga, Ganso corre por fora. Sua função é parecida com a de Oscar. O que Ganso tem a seu favor é a proximidade com Neymar dos tempos de Santos. Essa dupla pode voltar a funcionar na Copa. No mais, o meia do São Paulo caiu em desgraça por causa de seu jeitão meio ‘molão’ e desinteressado aparentemente. Talvez Ganso brigue com Kaká por um lugar no grupo brasileiro. De qualquer forma, qualquer um desses jogadores, imagino, chegaria na condição de reserva.