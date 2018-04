Preços dos ingressos para Brasil e Chile

A CBF divulgou preços e locais de venda dos ingressos para o jogo Brasil e Chile, em Salvador, dia 9 de setembro (quarta-feira), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. As vendas começarão dia 30 de agosto, sempre das 9h às 17h. Serão vendidos dois ingressos por pessoa, com a obrigatoriedade da apresentação da Carteira de Identidade no ato da compra, na bilheteria. Pela internet, a compra também só será feita com o registro do número do RG. A meia entrada não será negociada pela internet.

Cada pessoa terá direito a comprar somente uma meia entrada.

Veja os preços:

Arquibancada: R$ 100,00

Cadeira especial: R$ 250,00

Veja os postos de venda:

1) Estádio Roberto Santos – PITUAÇU

2) Ginásio Antonio Balbino – BALBININHO

3) Shopping SALVADOR

4) Shopping BARRA

5) Shopping PARALELA

Venda pela Internet: FutebolCard – www.futebolcard.com