Provocação de Rosenberg vai motivar o Palmeiras contra o Corinthians

A provocação do diretor de marketing do Corinthians, Luís Paulo Rosenberg, de que o Palmeiras deveria colocar a faixa no provável campeão brasileiro na última rodada da competição, quando as duas equipes mais rivais de São Paulo se enfrentam, pode ter sido um tiro no pé. Festejou e tirou sarro antes da hora. E isso ainda vai dar o que falar.

Rosenberg é um homem de marketing e os profissionais de marketing são provocadores por natureza. Ocorre que o Corinthians pode precisar de pontos quando entrar em campo contra o Palmeiras dia 4 de dezembro e aí não vai ser fácil bater um adversário mordido, por mais frágil e de pouca qualidade que ele tenha no momento.

O que a gente ouve por aí é exatamente isso: se tem um jogo que o Palmeiras precisa ganhar para encerrar sua horrenda temporada, esse jogo é diante do Corinthians. Se puder impedir que o rival fique com o título, ao menos uma de suas missões no ano estará salva. Começaria 2012 praticamente zerado, apesar dos fracassos retumbantes.

Então, o recado do palmeirense ao corintiano é um só: ganhe o campeonato antes da última rodada.