Quem diria, Libertadores pode atrapalhar o Palmeiras nesta semana

O técnico Roger Machado quebra a cabeça para direcionar o Palmeiras nesta semana. Ele tem na terça-feira partida importante em casa contra o Alianza Lima, pela Libertadores, e no domingo faz a grande final do Campeonato Paulista diante do Corinthians. Naquela história de que vale mais um passarinho nas mãos do que dois voando, o foco tem de ser a decisão do Estadual. O Palmeiras está muito próximo de dar volta olímpica em casa, o que tiraria de suas costas fardo considerado para o restante da temporada.

Com um título no ano, o Palmeiras teria mais tranquilidade e paz para administrar sua caminhada. O único senão é não vacilar nem dar a conquista como certa após a vitória de 1 a 0 na primeira partida. O Corinthians é o maior rival do Palmeiras e tem totais condições de virar o marcador. Perder em casa uma taça para seu maior rival trará o “inferno” para dentro do clube. Como disse o próprio Roger Machado em Itaquera, a decisão ainda está aberta. O jogo agora será na casa do Palmeiras, com a presença somente de torcedores alviverdes.

O Palmeiras lidera o Grupo 8 da Libertadores, com uma vitória. A competição ainda não esquentou, mas todos sabem na Academia que qualquer vacilo pode ser fatal. Ganhou fora e agora tenta somar mais três pontos. O Allianza Lima não é um adversário que assuste. O Palmeiras deve passar fácil. Ocorre que o time está cansado e qualquer desgaste fora de hora poderá custar caro na decisão contra o Corinthians. Agora vai pesar a força do elenco do Palmeiras. Roger tem de confiar nos seus jogadores, de modo a dar folga para alguns nesta terça-feira.

Como corre risco de perder Jailson no gol, deve escalar Fernando Prass. Precisa mudar a zaga e a lateral esquerda. Poupar um ou dois no meio de campo. Sacar Lucas Lima e escalar Guerra. Saber como está Borja. Deixar Keno jogar nesta terça. É hora de se valer do elenco até para fazer jus à fama que tem. Os melhores devem ser usados no domingo, descansados e com vontade de erguer o caneco.