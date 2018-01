Raí volta do Recife com Diego Souza na bagagem, conforme informado. Falta Scarpa

Foi mais rápido do que o próprio São Paulo imaginava. No Recife, Raí trabalhou poucas e boas horas para acertar a contratação de Diego Souza. Ele estava na lista do clube para 2018. Tem aval do técnico Dorival Jr. e será bem recebido pelos novos companheiros. A informação foi antecipada neste blog. Falta a segunda contratação de impacto do São Paulo, a do meia Scarpa. Está tudo certo entre as partes. Entenda-se São Paulo e representantes do jogador. O Fluminense, agora processado por Scarpa, também será envolvido pelos dirigentes do Morumbi. Scarpa está na mira também de Palmeiras e Corinthians. Em conversas com representantes do São Paulo, o jogador foi bastante claro ao definir seu futuro. Ele acha que não vai ser titular no Palmeiras e sabe que o Corinthians não tem dinheiro para pagá-lo. Daí sua opção pelo clube do Morumbi. Diego Souza chega para suprir a venda de Pratto para o River Plate. E Scarpa chegaria para ocupar lugar que era de Hernanes, de volta ao futebol chinês.

Duas mais do São Paulo: Cueva fica pelo menos até a Copa do Mundo. O São Paulo queria negociá-lo. Vai esperar. Hudson também voltará a vestir a camisa do time.