Redução da pena de Guerrero, do Flamengo, após doping não tem explicação. Fifa erra na saída

O Comitê Disciplinar da Fifa, e seus pares que atestam sobre doping na entidade maior do futebol, precisa rever alguns critérios e decisões prévias sobre o assunto. Refiro-me à trapalhada envolvendo o atacante do Flamengo, Paolo Guerrero. A Fifa não poderia ter decidido por uma pena de 12 meses após exame do jogador ter atestado para o uso de substância proibida derivada da cocaína e depois, em menos de 30 dias, voltado atrás e reduzido a pena do peruano para seis meses. Alguma coisa está errada no processo.

A Fifa diz que se baseou nos argumentos de defesa do jogador para tomar nova decisão. Ora. Então porque não ouviu o advogado antes e avaliou melhor seus argumentos, de modo a entender logo de cara que Guerrero não tinha tanta culpa assim no cartório. Entendo que a redução de seis meses, após a apelação do condenado, é muito grande. Guerrero sempre acreditou que poderia rever a sentença. O Peru, que se classificou para a Copa, não sabia ao certo se poderia contar com o jogador na Rússia. Não teve seu atacante nas partidas da repescagem.

A Fifa não pode mudar tanto de opinião de uma semana para outra. Punir e reduzir. Condenar e absolver. No meu modo de ver, não deve condenar tão rapidamente sem convicção, para depois não ter de voltar atrás. O fato é que a redução da pena mudou o destino de Guerrero em 2018. Seu contrato com o Flamengo também estava ameaçado. Não está mais.