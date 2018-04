Rivaldo volta em grande estilo. E Dagol pode ser liberado

O amigo são-paulino deve estar rindo à toa com a estreia de Rivaldo contra o Linense. O meia fez gol, golaço, diga-se, e deu conta do recado na vitória por 3 a 2. Uma volta em grande estilo. Claro que ainda é cedo para uma avaliação justa. Por enquanto, todos estão empolgados com a chegada do jogador ao Morumbi. Os três pontos levaram o time de Carpegiani para a quarta posição do Paulistão, na cola do líder Palmeiras: 16 contra 12 pontos.

Em compensação o palmeirense deve estar se remoendo de raiva, uma vez que Rivaldo se ofereceu para jogar pelo clube, mas Felipão não o quis.

Feia foi a discussão do treinador com Dagoberto. Confesso que não vejo problemas quando o atleta rebate algumas orientações do técnico. Há jogadores com personalidade. Ocorre que falar que o chefe está andando no caminho errado requer alguns cuidados, é como pisar em ovos. Este talvez tenha sido o pecado de Dagoberto. Gesticular contra Carpegiani. O treinador se viu na obrigação de tomar uma posição rígida para não perder o controle do elenco. E todos nós sabemos que jogador monta em cima de comandante frouxo.

Para que o São Paulo não se prejudique na temporada, é preciso colocar as cartas na mesa, e também as desavenças e mágoas, e passar a história em pratos limpos. A história também nos diz que poucos jogadores que bateram de frente com técnicos tiveram vida fácil no clube depois disso. Vamos esperar para ver.