O presidente Belluzzo foi para a arquibancada e assumiu no programa esportivo da Band na hora do almoço que gosta mesmo é de ganhar do São Paulo. Respeita o Corinthians e toda a rivalidade das duas agremiações, mas, como todo o torcedor palmeirense hoje em dia, prefere bater o time do Morumbi. A discussão, diga-se, começou nas páginas do JT.