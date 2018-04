Olha aí, Dunga! Ronaldinho Gaúcho fez ontem sua estreia na temporada 2009/10 do Campeonato Italiano com o Milan em grande estilo. Jogou muito na vitória de 2 a 1 sobre o Siena, com direito até a bicicleta que o goleiro espalmou. Foi o rei das assistências, das boas assistências para os gols de Pato. Pode estar cedo para dizer, mas acho que o craque voltou.