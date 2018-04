São Paulo prepara mudanças do anel inferior do Morumbi

A diretoria do São Paulo tem uma reforma, e mudança estrutural, engatada no anel inferior do Morumbi. A intenção do clube é estender as cadeiras do setor para ‘dentro do campo’, ficando basicamente da altura do gramado. Todo o anel inferior passaria por essa reformulação, aumentando a capacidade de público do estádio. Recentemente, o São Paulo sofreu com a queda de uma grade do anel em partida do time contra o Atlético-MG, pela Libertadores. Pessoas ficaram feridas e uma breve reforma foi tocada para a liberação do local pelos órgãos competentes.

Há uma preocupação em relação ao conforto do torcedor nesse novo setor, que ficaria mais perto do campo e quase no nível do gramado, o que talvez dificultaria sua visão. Estudos serão feitos nesse sentido, embora a direção tricolor entenda que a torcida não será prejudicada. Os valores dos ingressos desse setor seria mais em conta também. Lembra muito o Maracanã dos ‘geraldinos’, que ficam na chamada geral do estádio do Rio antes das reformas. A única diferença é que no Morumbi o torcedor poderá ficar sentado.