O Palmeiras e Muricy podem ouvir amanhã as primeiras vaias após a era Jorginho no Palestra Itália. O encanto dequeles jogos acabou. Vai enfrentar o Inter e precisa somar os três pontos para acabar a rodada na liderança do Brasileiro. Qualquer resultado diferente disso joga por terra a boa relação comissão técnica/elenco com a torcida.