Situação no São Paulo trabalha para aprovar novo estatuto para 2017

Os cardeais do São Paulo já têm em mãos o texto do novo estatuto do clube, a ser aprovado para as próximas eleições. O principal ponto do texto diz respeito à necessidade de os candidatos ao posto de presidente apresentar um vice, que também será votado na chapa. O tempo de gestão continua sendo de três anos, mas sem a possibilidade de o eleito se reeleger. Leco vai ser candidato. Como ele foi colocado no cargo depois do ‘impeachment’ de Carlos Miguel Aidar, o dirigente já se comprometeu com seus aliados a tentar mais três anos de administração.

O presidente também se valido da prerrogativa de usar segurança e motorista da presidência. ‘Bomba’ tem feito esse trabalho de acompanhar o dirigente. O São Paulo tem clássico importante com o Corinthians. Leco lamentou demais a derrota para o América-MG, até então lanterna do Brasileiro. Disse que a semana foi boa, mas o resultado “péssimo”.

Michel Bastos não ficará no São Paulo em 2017. A decisão está tomada. O clube sabe que o jogador tem mercado e agora aguarda a melhor oferta de troca. A diretoria vai romper o contrato do jogador (terminaria em dezembro de 2017) para fazer uma troca pura e simples. O clube não pensa em ganhar dinheiro. Vai analisar as ofertas. Palmeiras é um dos parceiros em troca com Rafael Marques. Há outros interessados.

O desinteresse de Michel Bastos aumentou depois da invasão da torcida ao CT da Barra Funda.