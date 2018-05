Timão entre três zagueiros

O presidente do Corinthians disse que o clube negocia com três zagueiros:

Breno (ex-São Paulo e atualmente no Baryen de Munique)

Rodrigo (do São Paulo, mas que pertence ao Kiev)

Henrique (ex-Palmeiras, com o contrato nas mãos do Barcelona)

Um deles deverá desembarcar no Parque Sao Jorge em breve.

Dos três, qual será que mais tem a cara do Corinthians e qual se encaixaria mais no perfil do time de Mano Menezes para o ano do Centenário? Penso ser Rodrigo, que já está no Brasil, disputou a temporada pelo Tricolor e conhece melhor o elenco alvinegro.