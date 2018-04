Time de Roque Junior garantido na Copinha

O Primeira Camisa, clube comandado pelo zagueiro Roque Júnior, já tem apalavrado com a Federação Paulista de Futebol que irá representar a cidade de São José dos Campos na Copa São Paulo de Juvenil de 2010 (antiga Copa São Paulo de Juniores) com sua categoria sub-18. O Primeira Camisa já faz o mesmo nos Jogos Abertos do Interior. Ano passado, a cidade ganhou pela primeira vez o título do futebol na competição que foi disputada em Piracicaba. Foi representada pelo Primeira Camisa.