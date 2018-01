Torcedor do Palmeiras está animado com desfecho deste fim de ano

A esperança do torcedor do Palmeiras passa necessariamente pela eliminação do Inter nesta quarta-feira, em jogo no Allianz Parque. Conseguir uma das vagas para a semifinal da Copa do Brasil é tudo que o time quer em sua caminhada para o fim do ano. E o torcedor também. Existe a possibilidade real de o time, na temporada em que começou do zero, conseguir erguer uma taça e se colocar entre os primeiros colocados do Nacional, façanha que seria mais do que festejada pela torcida, jogadores e também dirigentes. Todos tentam fazer a sua parte.

O técnico Marcelo Oliveira acredita que o período de oscilação da equipe ficou para trás e que agora, também com a volta de Dudu após sua suspensão do Paulistão ainda, o Palmeiras melhore e encorpore, fazendo frente para os rivais nessa reta final de disputa. São dez jogos para o término do Brasileiro e mais as disputas das quartas, semifinal e final da Copa do Brasil. O Inter é o primeiro desafio desse sonho, em partida desta quarta, às 22h, em casa, podendo jogar pelo empate sem gol. Portanto, a situação do Palmeiras não é ruim.

No Nacional, a quarta posição ainda não está assegurada. Rivais como São Paulo, Flamengo e o próprio Inter, além do Santos, ameaçam essa condição. Todos miram a Libertadores de 2016, uma vez que o caneco está muito bem encaminhado para o Parque São Jorge. Ninguém acredita que o Corinthians, com o elenco e treinador que tem, vacile a ponto de deixar escapar essa conquista.