Trabalho de Ricardo Rocha não agrada muito no São Paulo

Raí terá de administrar mais um problema no São Paulo, e esse diz respeito ao trabalho do seu companheiro de frente no futebol, Ricardo Rocha. O ex-zagueiro do clube e da seleção brasileira anda colocando a carroça na frente dos burros e desagradando gente importante do comando do clube. Um dos assuntos que pesam nos ombros do dirigente diz respeito à possibilidade de o time repatriar Hernanes. De acordo com membros da própria diretoria do clube, esse assunto não tem pé nem cabeça porque o dinheiro para isso é alto demais. E Ricardo Rocha teria ventilado essa possibilidade.

Ricardo Rocha foi indicado por Raí para a função de gerir o futebol do clube. Ele, de certa forma, é responsável por Ricardo e Lugado, seus parceiros na função. O São Paulo tenta se acertar em campo e fora dele, na intenção de parar de sofrer tanto ao longo das temporadas. Ano passado, o clube ficou ameaçado de cair. Este ano, não foi bem no Paulista e já caiu na Copa do Brasil. Aguirre faz um trabalho mais consistente no comando do time, mas não consegue ainda convencer com os resultados.