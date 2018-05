Um convite para mudar o que deu errado em 2009

O fim do ano chega e, como se fosse uma roda gigante que sempre volta para o mesmo ponto, começaremos o próximo com algumas mazelas que não cabem mais no futebol brasileiro. O blog, nascido em 2009 e agradecido a você que o acompanhou nesse tempo, vai continuar apontando situações que pouco combinam com gols, dribles, união, jogadas bonitos, envolvimento, alegria, como deveria ser sempre o futebol. Vamos a elas:

1) salários astronômicos para jogadores que não valem isso em campo. Vagner Love é um exemplo. O atacante queria voltar da Rússia e se vendeu para o Palmeiras, que conseguiu repatriá-lo a preços proibitivos. Ele foi mal no Brasileiro, rachou o elenco e agora negocia para sair do clube.

2) Presidentes que aceitam pagar salários fora da realidade para ter jogadores tidos especiais em seus elencos. Essa não é mais a nossa. O caso de Love também serve para exemplificar a situação. Ele ganha, segundo a imprensa já divulgou, R$ 400 mil por mês.

3) A arbitragem roubando a cena em momentos decisivos. Para esta situação cada um tem o seu exemplo e não somente aqui no Brasil. A lambança maior foi, pra mim, o lance de mão do francês Thierry Henry na classificação da França para a Copa em jogo contra a Irlanda.

4) As torcidas organizadas estragando a festa. Não há inocente nesse bando. ‘Nunca mais’ ao que aconteceu no Couto Pereira, quando torcedores do Coritiba quebraram tudo após fracasso diante do Fluminense com queda para a Segundona. Houve confronto com a polícia.

Sem essas quatro situações, o futebol de 2010 será bem melhor. Em campo, ainda temos talento para levar multidões aos estádios. Não tenho dúvidas disso.