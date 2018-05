Um pouco dos bastidores do Morumbi

A crise do São Paulo ainda terá novos desdobramentos. Nos bastidores, a ‘paz’ anunciada por Lugano (‘é uma tempestade num copo d’água’) após a vitória de 1 a 0 sobre o Rio Claro tem apenas um propósito: fortalecer o time para a Libertadores da América. O São Paulo perdeu em casa para o The Strongest e sua classificação para a fase de mata-mata será mais difícil do que o normal. Bauza contava com vitória em casa diante do rival mais fraco da chave. Isso é consenso no Morumbi. Ter um vestiário em chamas é tudo o que a diretoria não quer neste momento, mas nem por isso ela vai deixar de atuar nos imbróglios deste começo de ano. E são muitos. O afastamento de Michel Bastos foi uma ‘sugestão’ do presidente Leco, que não admite ter conversado com o treinador oficialmente. Edgardo Bauza, que não é treinador de se deixar intimidar por cartolas, pegou a ‘sugestão’ no ar.

Ficou decidido que Bastos não deveria enfrentar o Rio Claro, como de fato ocorreu. A decisão deixa claro que a presidência está unida, mesmo a despeito das manifestações pesadas de um assessor sobre jogadores do time após a derrota para o The Strongest. Foi o próprio Leco que disse que seu assessor, o autor das declarações nas redes contra Michel Bastos, Rodrigo Caio e Centurión, é “homem de bem” e quer ajudar. Tomou partido, portanto. Michel foi apontado como ‘paneleiro’ no vestiário. Uniu o elenco, ou parte dele, pelos salários atrasados. A legitimidade do ato foi mal-entendida pelo diretoria, mesmo com Ataíde Gil Guerreiro, dirigente de futebol, dizendo que ‘atletas que não ganha salário tem o direito de reclamar’. Michel Bastos não estava sozinho nessa. Ele e Lugano se desentenderam.

Não seria demais ler nas entrelinhas que Michel Bastos está com os dias contados no Morumbi. Ele não seria sequer o capitão do time. O escolhido de Bauza era Ganso, que não quis a braçadeira num primeiro momento. Ganso, aliás, que também não conta mais com a simpatia dos homens que comandam o futebol tricolor. Há duas situações, no entanto, que favorecem o meia neste momento. A primeira é não saber o que fazer com ele, uma vez que não houve propostas na virada de ano. A segunda, ratificada na partida deste domingo, no Pacaembu, é a paciência da torcida com o jogador. O que acontece é que todos no Morumbi ainda esperam pela ‘virada’ de Ganso, do bom futebol constante e não somente de lampejos de uma ou outra partida. O que poucos entendem é que ele não tem com quem ‘conversar’ em campo. Ganso fala um idioma e os outros jogadores do São Paulo falam outro. Simples assim. Está ilhado pela mediocridade, muita correria e quase nenhuma habilidade. Isso sem falar na falta de disposição de alguns.

Por fim, a diretoria também não pretende ‘queimar’ Lucão, o zagueiro que andou fazendo lambanças e comprometendo o rendimento do time e o seu próprio. Lucão é visto com potencial de negociação, dinheiro em caixa para as próximas temporadas. Então, até segunda ordem, ninguém no São Paulo mexe com o jogador. O mesmo é pensado de Rodrigo Caio, que já foi para a Europa, voltou, mas que poderá ir novamente em breve.