Não é de hoje que Marcos não suporta mais as dores do corpo. Ele disse durante a temporada toda que deixaria o Palmeiras e o futebol no fim da temporada. Era fim de linha para ele. Marcos pretendia descansar e depois pensar no futuro longe do gol, mas talvez não tão longe assim do Palmeiras. O goleiro deve anunciar sua decisão nesta sexta-feira.

O Marcos deve se aposentar após a rodada de domingo do Brasileirão? Sim

Não View Results