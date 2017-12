Rodolfo Rodrigues

Grêmio tricampeão da América com recordes

Depois de três anos sem representantes brasileiros na final, a Copa Libertadores voltou a ser conquistada por um time do Brasil: o Grêmio, que chegou a sua terceira taça após vencer o Lanús, da Argentina, na final. O novo título do tricolor gaúcho, pra lá de merecido, foi conquistado com uma vitória histórica. Desde 1963,