São Paulo ainda lidera ranking de pontos do Brasileirão desde 2003

Mesmo com a campanha ruim no Brasileirão de 2017 (13º colocado com 50 pontos), o São Paulo ainda segue como o clube com mais pontos na história da competição desde 2003, no início da era dos pontos corridos. Agora com 977 pontos, o tricolor tem a vantagem de 36 pontos sobre o Cruzeiro, 2º colocado com 941 (fez 7 pontos a mais do que o São Paulo nesse Brasileirão).

O Santos, 3º colocado no Brasileirão de 2017, se manteve também na 3ª posiçao do ranking, agora com 919 pontos. Já o Corinthians, campeão com 71 pontos, se beneficiou com a queda do Internacional para a Série B, e pulou para o 4º lugar com 884 pontos. Outro que também passou o Inter foi o Flamengo, que tem agora 851 pontos. O Corinthians curiosamente, mesmo com uma edição a menos (jogou a Série B em 2008), soma mais pontos do que Flamengo e Fluminense, que disputaram todas as 15 edições. O alvinegro, aliás, após o título, é quem tem o segundo melhor aproveitamento na era dos pontos corridos (53,4% contra 55,2% do São Paulo).

Nessa década, entre 2011 e 2017, o Corinthians, campeão em 2011, 2015 e 2017, é o clube que mais pontuou na Série A com 455 pontos, seguido por Grêmio (428), Atlético-MG (421), Cruzeiro (414), São Paulo (409), Santos (408), Fluminense (391), Flamengo (384), Coritiba (333), Internacional (332), Palmeiras (320), Botafogo (318) e Vasco (268).

Ranking de pontos no Brasileirão desde 2003 (era dos pontos corridos):