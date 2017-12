Sao Paulo termina o Brasileirão na pior colocação desde 2003

Ao empatar com o Bahia por 1 x 1, ontem, no Morumbi, o São Paulo terminou o Campeonato Brasileiro de 2017 na 13ª colocação, sua pior na era dos pontos corridos, desde 2003. Comandado por Rogério Ceni no início da competição e por Dorival Júnior desde a 13ª rodada, o tricolor superou as campanhas ruins de 2005, quando foi o 11ª colocado, e a de 2013, quando terminou na 10ª posição.

Com 43,9% de aproveitamento (50 pontos em 38 jogos), o São Paulo igualou também a pior campanha na era dos pontos corridos, de 2013, quando fez os mesmos 50 pontos em 38 jogos. Naquele ano, quando o time também ficou ameaçado pelo rebaixamento, a equipe comandada por Muricy Ramalho acabou na 9ª colocação.

Em Brasileiros, desde 1971, esse aproveitamento de 43,9% do time de 2017 é um dos piores do São Paulo. Apenas em 1998 (39,1%) e em 1976 (41%), o São Paulo teve um aproveitamento de pontos pior do que o atual. Entre um dos vários fatores que contribuíram para esse mal desempenho no Tricolor no Brasileirão de 2017 está o seu rendimento fora de casa nesse Brasileiro. Em 19 jogos, foram apenas 4 vitórias, 3 empates e 12 derrotas – aproveitamento de 26,3% como visitante, o segundo pior da competição, melhor apenas do que a rebaixada Ponte Preta (15,8%).

Desde o início dos pontos corridos, esse aproveitamento do São Paulo como visitante em 2017 foi o seu pior, superando o de 2012 (33,3%). As 12 derrotas fora de casa também foram outro recorde negativo do clube nessas 15 edições dos pontos corridos.