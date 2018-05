A semifinal mal tinha acabado e ele já estava na entrevista oficial: “Adoro competir sobre a pressão”.

A pergunta era sobre ele ter a obrigação de carregar o país nas costas.

O que uns chamam de pressão, Filipe Toledo chama de combustível.

Depois de deixar o americano Kolohe Andino a ver navios nas quartas, atropelou o líder do ranking Julian Wilson, como se o adversário da penúltima bateria antes da taça fosse eu.

Contra o australiano, o camisa 77 usou as armas que toda a torcida em Saquarema queria ver: rasgadas, batidas e claro, os aéreos.

Só faltava a decisão. Pela frente, outro australiano. Todos esperavam mais decolagens, só que Filipinho escolheu esmigalhar Wade Carmichael andando por dentro.

Achou todos os tubos na Barrinha.

No melhor deles, só não levou o 10 porque dois dos cinco juízes teimaram que seria possível fazer algo melhor. Não era! E ele colocou ‘apenas’ 9,93 na conta.

Ninguém queria que o show terminasse. Acho que até o adversário queria aproveitar o line-up vazio para ter o privilégio de aplaudir o show do melhor lugar.

Em 32 anos, foi a décima vitória de um brasileiro em casa.

Só o campeão de 2018 e Adriano de Souza venceram duas vezes.

Gabriel Medina, Yago Dora e Michael Rodrigues chegaram no dia final, mas pararam nas quartas de final.

Com o título, o sexto desde que entrou na divisão de elite, Filipe Toledo pulou do 9º para o 2º lugar na temporada.

No ranking, cada vez mais verde e amarelo, 4 dos 10 primeiros são do nosso time, com Ítalo Ferreira em 3º e Medina em 4º.

Próxima parada: Indonésia. As direitas de Keramas, em Bali, vão receber os melhores do mundo, a partir do próximo dia 27.

Se cuida, Julian Wilson!

Que a lycra amarela fica bem melhor em um corpo brasileiro!