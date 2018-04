Rumo a Tóquio-2020

O mundo do surfe já está com olhos bem abertos para 2020.

A Associação Internacional anunciou alguns detalhes da competição, e a briga por vagas na estreia do esporte em Jogos Olímpicos deve ser feroz.

Serão apenas 20 homens e 20 mulheres atrás das primeiras medalhas da história, e cada país poderá ter no máximo 2 atletas em cada chave.

Gabriel Medina declarou que colocar uma medalha olímpica no peito seria especial. Adriano de Souza já visitou os prováveis locais de disputas. Mas para estar nas ondas japonesas, os nossos campeões mundiais terão que estar entre os 10 melhores do circuito da WSL em 2019.

Os duelos entre países acontece anualmente nas duas divisões da WSL. Mas uma boa prévia para os confrontos envolvendo times e suas bandeiras está marcada para os dias 5 e 6 de maio.

A piscina do rancho de Kelly Slater vai receber 25 dos melhores atletas do mundo, divididos em cinco equipes: Austrália, Brasil, Estados Unidos, Europeus e Resto do Mundo. Medina será o capitão verde e amarelo e vai estar acompanhado de Filipe Toledo, Mineirinho, Silvana Lima e Taina Hinckel.

Mick Fanning vai liderar os australianos e John John Florence estará no time do anfitrião da onda.

Pode começar a torcer!!!!