Vânia Ishii

Que venham os Jogos do Rio/2016!

Londres foi um ótimo pontapé para os Jogos de 2016. Fiquei feliz com os resultados, especialmente no judô feminino. A medalha de ouro foi um grandre passo e ainda teve o bronze da Mayra. No masculino, tivemos derrotas inesperadas e eu não posso mentir: esperava mais. Mas as medalhas do Felipe e do Rafael valeram.