SÃO PAULO – A chance que Bruno Senna queria surgiu: ele vai poder testar o Lotus Renault R31 na segunda sessão coletiva da Fórmula 1, no Circuito de Jerez de la Frontera. Será no sábado e no domingo. Mas, nem tudo é positivo: ele dividirá (não se sabe ainda em quais períodos) o cockpit com o alemão Nick Heidfeld. Você pode ler a história completa clicando aqui.