HRT – Hispania exibe o design do F111, modelo para a Fórmula 1 2011

SÃO PAULO – A HRT (Hispania) apresentou o design de seu F111, modelo com o qual pretende disputar a Fórmula 1 em 2011. O carro tem um desenho diferente do de 2010, abandonando o grafite e adotando o branco como cor principal, tendo detalhes em preto e vermelho.

Na parte aerodinâmica, a novidade é o bico mais baixo e achatado. O curioso é que a equipe claramente busca um patrocinador principal – para as partes onde está escrito “This could be you” (traduzindo, “Isto pode ser seu”).

Até o momento, o carro não existe e a equipe mantém a expectativa de que o terá no último teste, no Bahrein, antes da abertura da temporada. Apenas um piloto está confirmado: o indiano Narain Karthikeyan.

[poll id=”14″]

Você pode ler mais sobre o caso e o carro clicando aqui. E mais fotos do design clicando aqui.